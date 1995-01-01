«Я вернулся». Неймар – после матча с «Реалом»

Осталось набрать форму и ПСЖ станут непобедимые в мире. Гыгыгы
Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в инстаграме пост после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).
- Бразилец не играл с 28 ноября из-за травмы.
- Матч с «Реалом» он начал на скамейке запасных, но вышел на замену на 72-й минуте.
«Я вернулся. Какая радость снова играть и помогать товарищам по команде... Великая победа!» – написал Неймар.
Президент «ПСЖ»: «Неймар будет в запасе в матче с «Реалом», но ему уже гораздо лучше»
Неймар может выйти в старте «ПСЖ» на матч с «Реалом». Он не играл с ноября
Неймар – в заявке «ПСЖ» на матч с «Реалом». Он не играл с ноября