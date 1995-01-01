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    «Я вернулся». Неймар – после матча с «Реалом»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в инстаграме пост после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

    • Бразилец не играл с 28 ноября из-за травмы.
    • Матч с «Реалом» он начал на скамейке запасных, но вышел на замену на 72-й минуте.

    «Я вернулся. Какая радость снова играть и помогать товарищам по команде... Великая победа!» – написал Неймар.

    Президент «ПСЖ»: «Неймар будет в запасе в матче с «Реалом», но ему уже гораздо лучше»

    Неймар может выйти в старте «ПСЖ» на матч с «Реалом». Он не играл с ноября

    Неймар – в заявке «ПСЖ» на матч с «Реалом». Он не играл с ноября

    Источник: инстаграм Неймара

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      ПалкоВводецъ_1 18 минут назад

      Осталось набрать форму и ПСЖ станут непобедимые в мире. Гыгыгы

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