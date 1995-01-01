«Я вернулся». Неймар – после матча с «Реалом»

Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в инстаграме пост после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

Бразилец не играл с 28 ноября из-за травмы.

Матч с «Реалом» он начал на скамейке запасных, но вышел на замену на 72-й минуте.

«Я вернулся. Какая радость снова играть и помогать товарищам по команде... Великая победа!» – написал Неймар.

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Неймар – в заявке «ПСЖ» на матч с «Реалом». Он не играл с ноября