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    У «Реала» одна победа в пяти последних матчах

    «Реал» проиграл «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    В пяти последних встречах мадридская команда одержала лишь одну победу. Клуб обыграл 6 февраля «Гранаду» в чемпионате Испании со счетом 1:0.

    • Следующий матч «Реал» проведет 19 февраля с «Алавесом».
    • Ответная игра с «ПСЖ» пройдет 9 марта.

    Месси не может забить «Реалу» 8 матчей подряд. Последний гол – в мае 2018-го

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    Лига чемпионов. Гол Мбаппе на последней минуте принес «ПСЖ» победу над «Реалом»

    Источник: «Бомбардир»

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