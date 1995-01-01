У «Реала» одна победа в пяти последних матчах

«Реал» проиграл «ПСЖ» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В пяти последних встречах мадридская команда одержала лишь одну победу. Клуб обыграл 6 февраля «Гранаду» в чемпионате Испании со счетом 1:0.

Следующий матч «Реал» проведет 19 февраля с «Алавесом».

Ответная игра с «ПСЖ» пройдет 9 марта.

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