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    Роналду забивает 21 календарный год подряд

    Криштиану Роналду принес победу «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Брайтоном».

    37-летний португалец забивает как минимум по голу на протяжении 21 календарного года. Его серия началась в 2002 году, когда форвард играл за «Спортинг».

    • В этом сезоне у Роналду 9 голов в 21 матче АПЛ.
    • Он сделал первое результативное действие в 2022 году.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1929

      serglider 50 минут назад

      Он по позиции - нападающий! При чем высокого уровня. Автор заострил внимание читателей, что Роналду, как нападающий, каждый сезон забивает в турнирах на протяжении 21 сезонов? Капитан - очевидность? Неее?

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