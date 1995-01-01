Роналду забивает 21 календарный год подряд

Он по позиции - нападающий! При чем высокого уровня. Автор заострил внимание читателей, что Роналду, как нападающий, каждый сезон забивает в турнирах на протяжении 21 сезонов? Капитан - очевидность? Неее?
Криштиану Роналду принес победу «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Брайтоном».
37-летний португалец забивает как минимум по голу на протяжении 21 календарного года. Его серия началась в 2002 году, когда форвард играл за «Спортинг».
- В этом сезоне у Роналду 9 голов в 21 матче АПЛ.
- Он сделал первое результативное действие в 2022 году.
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Роналду – о победе над «Брайтоном»: «Снова на ходу!»
Роналду забил «Брайтону», прервав серию из шести матчей без голов