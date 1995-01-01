Роналду забивает 21 календарный год подряд

Криштиану Роналду принес победу «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Брайтоном».

37-летний португалец забивает как минимум по голу на протяжении 21 календарного года. Его серия началась в 2002 году, когда форвард играл за «Спортинг».

В этом сезоне у Роналду 9 голов в 21 матче АПЛ.

Он сделал первое результативное действие в 2022 году.

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