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    Месси не может забить «Реалу» 8 матчей подряд. Последний гол – в мае 2018-го

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не смог забить «Реалу» в первом матче 1/8 финала лиги чемпионов.

    Аргентинец не может забить «Реалу» восемь матчей подряд. В последний раз Месси отличился в игре с мадридским клубом в мае 2018 года.

    • Месси не реализовал пенальти на 61-й минуте.
    • 34-летний форвард забил 26 голов и отдал 14 ассистов в 46 матчах с «Реалом».

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 01:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13952

      житель СПб 9 минут назад

      Он не только не забивал! Он не попадал по воротам со штрафного, запорол пенальти... Сыграл не на уровне звезды...

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