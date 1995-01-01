Месси не может забить «Реалу» 8 матчей подряд. Последний гол – в мае 2018-го

Он не только не забивал! Он не попадал по воротам со штрафного, запорол пенальти... Сыграл не на уровне звезды...
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не смог забить «Реалу» в первом матче 1/8 финала лиги чемпионов.
Аргентинец не может забить «Реалу» восемь матчей подряд. В последний раз Месси отличился в игре с мадридским клубом в мае 2018 года.
- Месси не реализовал пенальти на 61-й минуте.
- 34-летний форвард забил 26 голов и отдал 14 ассистов в 46 матчах с «Реалом».
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Месси не забил пенальти в матче с «Реалом»
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