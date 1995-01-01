Месси не может забить «Реалу» 8 матчей подряд. Последний гол – в мае 2018-го

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не смог забить «Реалу» в первом матче 1/8 финала лиги чемпионов.

Аргентинец не может забить «Реалу» восемь матчей подряд. В последний раз Месси отличился в игре с мадридским клубом в мае 2018 года.

Месси не реализовал пенальти на 61-й минуте.

34-летний форвард забил 26 голов и отдал 14 ассистов в 46 матчах с «Реалом».

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Месси не забил пенальти в матче с «Реалом»

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