«Спартак» привлек к тренировкам 21-летнего защитника Агапова

«Спартак» сообщил об изменениях в составе команды на сборе в Турции.

Московский клуб привлек к тренировкам 21-летнего защитника «Спартака-2» Илью Агапова.

Агапов провел 10 матчей в этом сезоне ФНЛ.

Он воспитанник «Рубина».

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