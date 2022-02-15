«Спартак» привлек к тренировкам 21-летнего защитника Агапова

«Спартак» сообщил об изменениях в составе команды на сборе в Турции.
Московский клуб привлек к тренировкам 21-летнего защитника «Спартака-2» Илью Агапова.
- Агапов провел 10 матчей в этом сезоне ФНЛ.
- Он воспитанник «Рубина».
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