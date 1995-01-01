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    «Манчестер Сити» ведет у «Спортинга» 4:0 после первого тайма

    «Манчестер Сити» в эти минуты играет на выезде со «Спортингом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    После первого тайма английская команда ведет со счетом 4:0. Дубль сделал полузащитник Бернарду Силва.

    • «Сити» лидирует в АПЛ, «Спортинг» занимает второе место в чемпионате Португалии.
    • Ответная игра команд пройдет 9 марта.

    Лига чемпионов. «Ман Сити» разгромил «Спортинг» на выезде – 5:0

    «Манчестер Сити» готов заплатить 6,5 миллиона за бразильского вингера Савио

    «Манчестер Сити» интересуется 20-летним Гонсалесом из «Барселоны»

    Источник: «Бомбардир»

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