«Манчестер Сити» ведет у «Спортинга» 4:0 после первого тайма

«Манчестер Сити» в эти минуты играет на выезде со «Спортингом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После первого тайма английская команда ведет со счетом 4:0. Дубль сделал полузащитник Бернарду Силва.

«Сити» лидирует в АПЛ, «Спортинг» занимает второе место в чемпионате Португалии.

Ответная игра команд пройдет 9 марта.

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