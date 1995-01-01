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    Товарищеский матч. Дубль Тюкавина принес «Динамо» ничью с датским «Веннсюсселем»

    На сборе в Турции «Динамо» провело товарищеский матч с датским «Веннсюсселем».

    Игра завершилась ничьей 2:2. Оба гола в составе московской команды забил Константин Тюкавин.

    Товарищеский матч

    Динамо (Россия) – Веннсюссель (Дания) – 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Арменакас, 16; 1:1 – Тюкавин, 19; 2:1 – Тюкавин, 29; 2:2 – Хилтофт, 59.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +58596

      portero 1 час назад

      Тюка два забил, скоро проверка будет в РПЛ...

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