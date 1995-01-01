Товарищеский матч. Дубль Тюкавина принес «Динамо» ничью с датским «Веннсюсселем»

Тюка два забил, скоро проверка будет в РПЛ...
На сборе в Турции «Динамо» провело товарищеский матч с датским «Веннсюсселем».
Игра завершилась ничьей 2:2. Оба гола в составе московской команды забил Константин Тюкавин.
Товарищеский матч
Динамо (Россия) – Веннсюссель (Дания) – 2:2 (2:1)
Голы: 0:1 – Арменакас, 16; 1:1 – Тюкавин, 19; 2:1 – Тюкавин, 29; 2:2 – Хилтофт, 59.
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