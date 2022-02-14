«Манчестер Сити» интересуется 20-летним Гонсалесом из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес привлек внимание «Манчестер Сити».
Кроме того, 20-летний футболист интересен двум другим клубам АПЛ, а также командам из Бундеслиги и Серии А.
Контракт хавбека с каталонцами истекает в 2024 года, сумма отступных – 500 миллионов евро.
- Гонсалес – воспитанник «Барсы».
- За основную команду он провел 27 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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