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    «Манчестер Сити» интересуется 20-летним Гонсалесом из «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес привлек внимание «Манчестер Сити».

    Кроме того, 20-летний футболист интересен двум другим клубам АПЛ, а также командам из Бундеслиги и Серии А.

    Контракт хавбека с каталонцами истекает в 2024 года, сумма отступных – 500 миллионов евро.

    • Гонсалес – воспитанник «Барсы».
    • За основную команду он провел 27 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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    Источник: Marca

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