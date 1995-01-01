Неймар может выйти в старте «ПСЖ» на матч с «Реалом». Он не играл с ноября

Тренерский штаб «ПСЖ» не исключает появление форварда Неймара в стартовом составе на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Бразилец из-за травмы не играл с 28 ноября.

Альтернативный вариант – выход в основе полузащитника Анхеля Ди Марии.

«ПСЖ» примет «Реал» сегодня.

Начало – в 23:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

В этом сезоне Неймар забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

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Неймар – в заявке «ПСЖ» на матч с «Реалом». Он не играл с ноября

Неймар тренируется в общей группе «ПСЖ». Он попадет в заявку на матч с «Реалом» (L'Equipe)

Неймар и Рамос не сыграют с «Ренном». Матч с «Реалом» – во вторник