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    Неймар может выйти в старте «ПСЖ» на матч с «Реалом». Он не играл с ноября

    Тренерский штаб «ПСЖ» не исключает появление форварда Неймара в стартовом составе на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    Бразилец из-за травмы не играл с 28 ноября.

    Альтернативный вариант – выход в основе полузащитника Анхеля Ди Марии.

    • «ПСЖ» примет «Реал» сегодня.
    • Начало – в 23:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
    • В этом сезоне Неймар забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

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    Неймар – в заявке «ПСЖ» на матч с «Реалом». Он не играл с ноября

    Неймар тренируется в общей группе «ПСЖ». Он попадет в заявку на матч с «Реалом» (L'Equipe)

    Неймар и Рамос не сыграют с «Ренном». Матч с «Реалом» – во вторник

    Источник: Get French Football News

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