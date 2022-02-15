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    Неймар – в заявке «ПСЖ» на матч с «Реалом». Он не играл с ноября

    «ПСЖ» опубликовал заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    В список попал нападающий Неймар, который из-за растяжения связок левого голеностопа не выходил на поле с 28 ноября.

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    Неймар тренируется в общей группе «ПСЖ». Он попадет в заявку на матч с «Реалом» (L'Equipe)

    Неймар и Рамос не сыграют с «Ренном». Матч с «Реалом» – во вторник

    Неймар рискует пропустить первый матч против «Реала»

    Источник: сайт «ПСЖ»

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