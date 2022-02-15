Неймар – в заявке «ПСЖ» на матч с «Реалом». Он не играл с ноября

«ПСЖ» опубликовал заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

В список попал нападающий Неймар, который из-за растяжения связок левого голеностопа не выходил на поле с 28 ноября.

«ПСЖ» примет «Реал» сегодня.

Начало – в 23:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

В этом сезоне Неймар забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 14 матчах.

Le groupe pour la réception du Real Madrid ce soir ! #PSGRM – Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 15, 2022

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