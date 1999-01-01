Месси не жалеет о переходе в «ПСЖ». Ему комфортно в Париже (RMC Sport)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси адаптировался в новой команде.

34-летний футболист не жалеет о переходе в парижский клуб в августе прошлого года.

Аргентинцу и его семье комфортно во французской столице.

В этом сезоне Месси забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.

До перехода в «ПСЖ» форвард всю карьеру провел в «Барселоне».

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