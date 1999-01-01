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    Месси не жалеет о переходе в «ПСЖ». Ему комфортно в Париже (RMC Sport)

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси адаптировался в новой команде.

    34-летний футболист не жалеет о переходе в парижский клуб в августе прошлого года.

    Аргентинцу и его семье комфортно во французской столице.

    • В этом сезоне Месси забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.
    • До перехода в «ПСЖ» форвард всю карьеру провел в «Барселоне».

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11154

      Вомбат 34 минуты назад

      Покажите мне мультимиллионера, которому не комфортно в Париже. Там есть районы на любой вкус и цвет.

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      Рейтинг: +728

      Дубина 51 минуту назад

      Видать СМС упала,что и цифры в телехоне не влезли все,сразу стало все хорошо и адаптировался!!!!!!!

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      Рейтинг: +13901

      житель СПб 1 час назад

      А как себя чувствует в Париже его собака? А его садовник? А комфортно ли его повару? Надоели эти сообщения, к тому же противоречащие друг другу...

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