Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    81-летнего Пеле снова госпитализировали. Он проходит курс химиотерапии

    Бывший игрок сборной Бразилии Пеле в очередной раз оказался в больнице.

    Его планового госпитализировали для прохождения курса химиотерапии.

    • Пеле в сентябре удалили опухоль в толстой кишке.
    • Сейчас бразильцу 81 год.
    • Он трижды становился чемпионом мира.

    Пеле выписали из больницы. Он прошел курс химиотерапии

    81-летнего Пеле снова госпитализировали (ESPN)

    Гончаренко выиграл 42% матчей с «Краснодаром» в РПЛ. Хуже было только при Муслине

    Источник: инстаграм Пеле

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:57
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +409

      Demgel 14 минут назад

      Трижды становился чемпионом мира...даааа.когда то играла же Бразилия в Футбол,а тут еще на памяти 2002 и там сплошь таланты были......)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10481

      alex1951 15 минут назад

      Похоже на онкологию. Печалька.Держись,Эдсон Арантес ду Насименто....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94033
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru