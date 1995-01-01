81-летнего Пеле снова госпитализировали. Он проходит курс химиотерапии

Трижды становился чемпионом мира...даааа.когда то играла же Бразилия в Футбол,а тут еще на памяти 2002 и там сплошь таланты были......)
Бывший игрок сборной Бразилии Пеле в очередной раз оказался в больнице.
Его планового госпитализировали для прохождения курса химиотерапии.
- Пеле в сентябре удалили опухоль в толстой кишке.
- Сейчас бразильцу 81 год.
- Он трижды становился чемпионом мира.
Пеле выписали из больницы. Он прошел курс химиотерапии
81-летнего Пеле снова госпитализировали (ESPN)
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