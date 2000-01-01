Зимний новичок «Ньюкасла» Триппьер сломал ногу. У него 2 гола в 2 последних играх

Англия встретила сурово.Теперь увидим парня только в следующем сезоне(
Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер выбыл из строя из-за травмы.
У 31-летнего футболиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости левой стопы.
Сроки восстановления англичанина пока неизвестны.
- Триппьер перешел в «Ньюкасл» в январе из «Атлетико».
- Сумма трансфера – 15 миллионов евро.
- Игрок забил 2 гола в 5 матчах.
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