Зимний новичок «Ньюкасла» Триппьер сломал ногу. У него 2 гола в 2 последних играх

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    Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер выбыл из строя из-за травмы.

    У 31-летнего футболиста диагностирован перелом пятой плюсневой кости левой стопы.

    Сроки восстановления англичанина пока неизвестны.

    • Триппьер перешел в «Ньюкасл» в январе из «Атлетико».
    • Сумма трансфера – 15 миллионов евро.
    • Игрок забил 2 гола в 5 матчах.

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    Источник: сайт «Ньюкасла»

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    Сегодня, 19:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +409

      Demgel 9 минут назад

      Англия встретила сурово.Теперь увидим парня только в следующем сезоне(

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      Рейтинг: +885

      ARSteven89 13 минут назад

      Ну, как говорится, ушёл на пИке! )))
      На самом деле, у меня был такой же перелом только на правой стопе, и я 38 дней на больничном провёл, без каких-либо нагрузок, до туалета и обратно на диван, мне сказали, что это ещё быстро восстановился!

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      Рейтинг: +58496

      portero 1 час назад

      Только разошёлся и облом...

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