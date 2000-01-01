«Челси» не разрешат нанести знак победителей клубного ЧМ на форму в матчах АПЛ

В субботу «Челси» выиграл клубный чемпионат мира, победив в финале «Палмейрас» (2:1).

Клуб получил право нанести на свою форму специальный знак золотого цвета.

Однако обновлять футболки для матчей АПЛ «Челси» запретили.

Согласно правилам лиги, нельзя вносить изменения в форму посреди сезона.

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