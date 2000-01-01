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    «Челси» не разрешат нанести знак победителей клубного ЧМ на форму в матчах АПЛ

    В субботу «Челси» выиграл клубный чемпионат мира, победив в финале «Палмейрас» (2:1).

    Клуб получил право нанести на свою форму специальный знак золотого цвета.

    Однако обновлять футболки для матчей АПЛ «Челси» запретили.

    Согласно правилам лиги, нельзя вносить изменения в форму посреди сезона.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10952

      playsh 1 час назад

      Абрамович,ты что,взятки разучился давать? Купи знак "золотого цвета" своей команде,несущей тебе золотые яйца.

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