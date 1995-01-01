«Бавария» готовит новые контракты для Нойера и Мюллера (Николо Скира)

Еще бы!
«Бавария» хочет продлить действующие соглашения с двумя футболистами.
Клуб готовит новые контракты для вратаря Мануэля Нойера и форварда Томаса Мюллера.
- Нойер в этом сезоне пропустил 28 голов в 28 матчах.
- Мюллер забил 10 мячей и сделал 20 ассистов в 31 игре.
- Контракты обоих игроков с «Баварией» истекают в 2023 году.
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