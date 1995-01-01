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    «Бавария» готовит новые контракты для Нойера и Мюллера (Николо Скира)

    «Бавария» хочет продлить действующие соглашения с двумя футболистами.

    Клуб готовит новые контракты для вратаря Мануэля Нойера и форварда Томаса Мюллера.

    • Нойер в этом сезоне пропустил 28 голов в 28 матчах.
    • Мюллер забил 10 мячей и сделал 20 ассистов в 31 игре.
    • Контракты обоих игроков с «Баварией» истекают в 2023 году.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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