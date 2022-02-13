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    Бензема – в заявке «Реала» на матч с «ПСЖ». Он пропустил три недели

    «Реал» опубликовал заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    Нападающий Карим Бензема включен в состав мадридской команды.

    Из-за травмы француз не играет с 23 января.

    • «ПСЖ» примет «Реал» во вторник в 23:00 мск.
    • В этом сезоне Бензема забил 24 гола и сделал 9 ассистов в 28 матчах.

    Бензема сможет сыграть с «ПСЖ»

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    Бензема может не сыграть с «Гранадой». Он пропустил тренировку «Реала»

    Источник: сайт «Реала»

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