Бензема – в заявке «Реала» на матч с «ПСЖ». Он пропустил три недели

«Реал» опубликовал заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Нападающий Карим Бензема включен в состав мадридской команды.
Из-за травмы француз не играет с 23 января.
- «ПСЖ» примет «Реал» во вторник в 23:00 мск.
- В этом сезоне Бензема забил 24 гола и сделал 9 ассистов в 28 матчах.
¡Nuestros convocados para el partido @PSG_espanol!#UCL pic.twitter.com/pzphTsEHBj– Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 13, 2022
Бензема сможет сыграть с «ПСЖ»
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