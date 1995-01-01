Лесовой – о возвращении на поле: «Любое касание воспринимается с огромной внутренней улыбкой»

Конечно, с улыбкой. "Я всего лишь касаюсь мяча, а на карту сыпятся миллионы!"
Форвард «Динамо» Даниил Лесовой поделился впечатлениями после первого матча с прошлого лета.
- Футболист сыграл против латвийского РФШ (1:1).
- В августе он получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.
«Только хорошие впечатления. Очень рад вернуться.
Любое касание воспринимается с моей внутренней огромной улыбкой, поэтому теперь я счастлив!» – сказал Лесовой.
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Товарищеский матч. «Динамо» сыграло вничью с РФШ, Лесовой вышел на поле впервые с лета