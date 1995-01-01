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    Лесовой – о возвращении на поле: «Любое касание воспринимается с огромной внутренней улыбкой»

    Форвард «Динамо» Даниил Лесовой поделился впечатлениями после первого матча с прошлого лета.

    • Футболист сыграл против латвийского РФШ (1:1).
    • В августе он получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

    «Только хорошие впечатления. Очень рад вернуться.

    Любое касание воспринимается с моей внутренней огромной улыбкой, поэтому теперь я счастлив!» – сказал Лесовой.

    Тренер Польши Михневич: «Знаю русский футбол»

    Товарищеский матч. «Динамо» сыграло вничью с РФШ, Лесовой вышел на поле впервые с лета

    Тренер Польши Михневич посетил тренировку «Динамо»

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +970

      SuperNils 34 минуты назад

      Конечно, с улыбкой. "Я всего лишь касаюсь мяча, а на карту сыпятся миллионы!"

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