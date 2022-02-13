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    Агент Карраскаля: «Улаживаем последние детали контракта с ЦСКА»

    Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль продолжит карьеру в ЦСКА. Об этом сообщил агент колумбийца Норман Капуозо.

    «Все в порядке, мы улаживаем последние детали. Нет никаких проблем, просто обсуждение деталей контракта», – сказал Капуозо.

    • Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.
    • В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.
    • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: Euro-football

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    13.02.2022 23:07
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