Агент Карраскаля: «Улаживаем последние детали контракта с ЦСКА»

Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль продолжит карьеру в ЦСКА. Об этом сообщил агент колумбийца Норман Капуозо.
«Все в порядке, мы улаживаем последние детали. Нет никаких проблем, просто обсуждение деталей контракта», – сказал Капуозо.
- Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.
- В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.
- ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
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