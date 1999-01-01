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    Товарищеский матч. «Динамо» сыграло вничью с РФШ, Лесовой вышел на поле впервые с лета

    «Динамо» в товарищеском матче сыграло вничью с РФШ из Латвии. У москвичей забил Арсен Захарян, собственный воспитанник.

    Впервые с июля сыграл полузащитник Даниил Лесовой, восстановившийся от травмы.

    РПЛ возобновится через две недели.

    Товарищеский матч

    Динамо (Россия) – РФШ (Латвия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Илич, 21; 1:1 – Захарян, 47.

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    Источник: Бомбардир.ру

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