Товарищеский матч. «Динамо» сыграло вничью с РФШ, Лесовой вышел на поле впервые с лета

«Динамо» в товарищеском матче сыграло вничью с РФШ из Латвии. У москвичей забил Арсен Захарян, собственный воспитанник.
Впервые с июля сыграл полузащитник Даниил Лесовой, восстановившийся от травмы.
РПЛ возобновится через две недели.
Товарищеский матч
Динамо (Россия) – РФШ (Латвия) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Илич, 21; 1:1 – Захарян, 47.
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