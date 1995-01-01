«Локомотив» потратит 6,3 миллиона рублей на ребрендинг. Клуб изменит эмблему

«Локомотив» готовится к празднованию столетия клуба, которое состоится в июле. К этому моменту клуб представит новую эмблему.

Всего на юбилейный ребрендинг «Локомотив» планирует потратить 6,3 миллиона рублей. Помимо эмблемы сюда входят слоган, шрифты.

Ребрендинг будет проводиться засчет государства.

«Локомотив» – 3-кратный чемпион страны.

Сейчас команда идет в РПЛ 6-й.

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