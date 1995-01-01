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    «Локомотив» потратит 6,3 миллиона рублей на ребрендинг. Клуб изменит эмблему

    «Локомотив» готовится к празднованию столетия клуба, которое состоится в июле. К этому моменту клуб представит новую эмблему.

    Всего на юбилейный ребрендинг «Локомотив» планирует потратить 6,3 миллиона рублей. Помимо эмблемы сюда входят слоган, шрифты.

    • Ребрендинг будет проводиться засчет государства.
    • «Локомотив» – 3-кратный чемпион страны.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 6-й.

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    Источник: сайт Госзакупок

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12839

      NewLife 9 минут назад

      Шпалыч на дрезине - один из вариантов)

      0
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      Рейтинг: +58403

      portero 12 минут назад

      Просто украдут деньги...

      0
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      Рейтинг: +3668

      Красногорск_Фан 36 минут назад

      Лучше бы потратили на пенсии ветеранам локомотивв

      1
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      Рейтинг: +309

      lipatov32 37 минут назад

      Ребрендинг будет проводиться за счет государства. Это самое главное!
      Да мы окуели! И что?!!!

      2
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      Рейтинг: +1224

      Loko_Roma 42 минуты назад

      Артемка лебедев очередное говнище за кучу бабок высрет

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      Рейтинг: +2204

      фанат джигурды > Loko_Roma 19 минут назад

      Лучше б за папой смотрел.

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      Рейтинг: +737

      Rabinovi_ch 58 минут назад

      85 тысяч баксов за логотип, слоган, шрифт....

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