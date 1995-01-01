Кай Хаверц принес «Челси» победу в финале клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Он забил с пенальти на 117-й минуте.

Также Хаверц забил решающий гол в финале Лиги чемпионов. Он стал первым, кто забил победные мячи за клуб АПЛ в финалах ЛЧ и клубного ЧМ.

«Челси» за последний год взял 3 международных титула.

Клубный ЧМ лондонцы взяли впервые.

Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».

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