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    Хаверц – 1-й игрок в истории с победными голами в финале ЛЧ и клубного ЧМ за команду АПЛ

    Кай Хаверц принес «Челси» победу в финале клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Он забил с пенальти на 117-й минуте.

    Также Хаверц забил решающий гол в финале Лиги чемпионов. Он стал первым, кто забил победные мячи за клуб АПЛ в финалах ЛЧ и клубного ЧМ.

    • «Челси» за последний год взял 3 международных титула.
    • Клубный ЧМ лондонцы взяли впервые.
    • Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».

    Хаверц: «Все попросили меня пробить пенальти в игре с «Палмейрасом»

    Тухелю понадобилось 13 месяцев в «Челси», чтобы выиграть 3 международных трофея

    Аспиликуэта выиграл с «Челси» седьмой турнир

    Источник: Бомбардир.ру

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