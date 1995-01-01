Хаверц – 1-й игрок в истории с победными голами в финале ЛЧ и клубного ЧМ за команду АПЛ

Кай Хаверц принес «Челси» победу в финале клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Он забил с пенальти на 117-й минуте.
Также Хаверц забил решающий гол в финале Лиги чемпионов. Он стал первым, кто забил победные мячи за клуб АПЛ в финалах ЛЧ и клубного ЧМ.
- «Челси» за последний год взял 3 международных титула.
- Клубный ЧМ лондонцы взяли впервые.
- Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».
Хаверц: «Все попросили меня пробить пенальти в игре с «Палмейрасом»
Тухелю понадобилось 13 месяцев в «Челси», чтобы выиграть 3 международных трофея