У Левандовски после 22 игр сезона Бундеслиги 26 голов. Так же было в прошлом сезоне

Das ist fantastisch!!! Удачи тебе,Роберт.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в 22 матчах сезона Бундеслиги забил 26 голов. Аналогичная результативность была в прошлой кампании.
«Бавария» лидирует в турнире.
- Левандовски с отрывом лидирует в гонке бомбардиров.
- Он выиграл ее и в прошлом сезоне.
- Левандовски – лучший игрок 2021 года по версии ФИФА.
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