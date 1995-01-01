Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    У Левандовски после 22 игр сезона Бундеслиги 26 голов. Так же было в прошлом сезоне

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в 22 матчах сезона Бундеслиги забил 26 голов. Аналогичная результативность была в прошлой кампании.

    «Бавария» лидирует в турнире.

    • Левандовски с отрывом лидирует в гонке бомбардиров.
    • Он выиграл ее и в прошлом сезоне.
    • Левандовски – лучший игрок 2021 года по версии ФИФА.

    Левандовски – первый футболист в истории, получивший четыре награды от IFFHS за год

    Левандовски хочет завершить карьеру в «Реале». Его купят, если не получится с Холандом (AS)

    Джикия: «Если бы я играл с Левандовски один на один, на матч бы не приехал»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10897

      playsh 25 минут назад

      Das ist fantastisch!!! Удачи тебе,Роберт.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93995
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68751
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru