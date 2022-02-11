Месси – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Ренном» (Le Parisien)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил четыре балла от газеты Le Parisien за матч 24-го тура Лиги 1 против «Ренна» (1:0). Это худший показатель в команде наряду с Леандро Паредесом и Юлианом Дракслером.

Месси в этой игре отметился голевым пасом на Килиана Мбаппе.

Начиная с 28 ноября, аргентинец забил 3 мяча и сделал 7 ассистов в составе «ПСЖ».

Месси перебрался во Францию в августе прошлого года.

Всего в этом сезоне он забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.

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