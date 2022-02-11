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    Месси – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Ренном» (Le Parisien)

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил четыре балла от газеты Le Parisien за матч 24-го тура Лиги 1 против «Ренна» (1:0). Это худший показатель в команде наряду с Леандро Паредесом и Юлианом Дракслером.

    Месси в этой игре отметился голевым пасом на Килиана Мбаппе.

    • Начиная с 28 ноября, аргентинец забил 3 мяча и сделал 7 ассистов в составе «ПСЖ».
    • Месси перебрался во Францию в августе прошлого года.
    • Всего в этом сезоне он забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.

    Месси поучаствовал в 10 голах «ПСЖ» за 10 последних матчей

    Директор «Барсы» Алемани – об уходе Месси: «Мы решили, что клуб выше любого человека»

    Мбаппе повторил рекорд Месси, забив 119 голов в топ-5 лигах Европы до 24-летия

    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 20:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10897

      playsh 7 минут назад

      Придурки,да отстаньте вы от Месси и Роналду.Всё одно - они лучшие в этом тысячелетии футболисты,лучшими и останутся.

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