Роналду не забивает в шести матчах подряд. Это его антирекорд

На золотой мяч нацелился!
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду довел безголевую серию до шести матчей. Это личный антирекорд.
В 25-м туре АПЛ против «Саутгемптона» португалец провел весь матч (1:1).
- 5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.
- В этом сезоне АПЛ у Роналду 20 матчей, 8 голов, 3 ассиста.
- Его команда идет в АПЛ 5-й.
Роналду – в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Саутгемптоном». У него пятиматчевая безголевая серия
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