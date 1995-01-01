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    Роналду не забивает в шести матчах подряд. Это его антирекорд

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду довел безголевую серию до шести матчей. Это личный антирекорд.

    В 25-м туре АПЛ против «Саутгемптона» португалец провел весь матч (1:1).

    • 5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.
    • В этом сезоне АПЛ у Роналду 20 матчей, 8 голов, 3 ассиста.
    • Его команда идет в АПЛ 5-й.

    Роналду – в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Саутгемптоном». У него пятиматчевая безголевая серия

    Рангник: «Роналду должен больше забивать, но дело не только в нем»

    Роналду разочарован своим возвращением в «Манчестер Юнайтед» (Daily Star)

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12115

      Fusballer 27 секунд назад

      На золотой мяч нацелился!

      0
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      Рейтинг: +366

      Demgel 29 минут назад

      Рон сливает немца,так и надо.Криш,если сливаешь то делай это беспалевно)))Ждем голов в ЛЧ, чтоб напихал борзому Диего)

      0
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      Рейтинг: +163

      Venom888 29 минут назад

      Рангника физрука на выход, другого тренера приглашать нужно было...

      1
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      Рейтинг: +1031

      Vitaga 1 час назад

      Роналду промахнулся с клубом.он просто не знал что туда приедет немец с Локо

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5835

      порт 1 час назад

      Кокорин в 20 играх не забивает, и не парится.

      2
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      Рейтинг: +2474

      swot1205 > порт 27 минут назад

      он по жизни не парится. олух что тут сказать

      1
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      Рейтинг: +2474

      swot1205 1 час назад

      заскучал он в МЮ

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