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    «Зенит» ищет нового центрального защитника в Германии и Италии

    «Зенит» активизировал поиски нового центрального защитника-легионера. Мониторинг идет внутри Германии и Италии. Трансфер может состояться до конца окна (22 февраля).

    Инициатива исходит от главного тренера Сергея Семака, которого не устраивает нынешний выбор в обороне.

    • Летом истекает контракт у Ярослава Ракицкого, а Деян Ловрен сейчас травмирован.
    • На следующей неделе «Зенит» сыграет с «Бетисом» в Лиге Европы.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Семин: «У «Зенита» есть свои козыри на фоне «Бетиса»

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:36
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2504

      Ziklop 22 минуты назад

      понты не иначе искать ЦЗ на дорогих рынках футбола.

      0
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      Рейтинг: +366

      Demgel 33 минуты назад

      Что мешало оставить Ракицкого!?Пенальти он бьет по лучше Артемона(матч с Мальме).Ну баблище есть,лишь бы это помогло хоть где-нибудь на арене Европы.

      0
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      Рейтинг: +4263

      neim 52 минуты назад

      А за пределами Германии и Италии поискать, вера не позволяет, или имидж ?

      2
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      Рейтинг: +533

      111Hunter111 1 час назад

      Бабло карман жжет.

      1
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      Рейтинг: +6423

      R_a_i_n 1 час назад

      Зюба жи есть

      1
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      Рейтинг: +4474

      FENIX-SL 1 час назад

      а как же Россия?
      не выгодно своих развивать, да? откатики не получатся......

      2
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      Рейтинг: +4474

      FENIX-SL > FENIX-SL 1 час назад

      ну точнее получатся
      но не всяко бревно можно разрекламировать как кокошу

      2
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      Рейтинг: +366

      Demgel > FENIX-SL 38 минут назад

      Кокс там хоть - что показывал сначала,потом на курорт.

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      Рейтинг: +366

      Demgel > FENIX-SL 36 минут назад

      "Ну если хотите молодежь то вон Зенит 2 они там играют и играют хорошо"))))) "шедевр" Сережки)

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      Рейтинг: +5950

      Semenycch 1 час назад

      Опять свиньи фабрикуют новости.

      5
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      Рейтинг: +6423

      R_a_i_n > Semenycch 1 час назад

      опять семеныч высер выложил)))

      2
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      Рейтинг: +15517

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 4 минуты назад

      Похоже дед совсем с катушек слетел )))

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