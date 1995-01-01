«Зенит» ищет нового центрального защитника в Германии и Италии

«Зенит» активизировал поиски нового центрального защитника-легионера. Мониторинг идет внутри Германии и Италии. Трансфер может состояться до конца окна (22 февраля).

Инициатива исходит от главного тренера Сергея Семака, которого не устраивает нынешний выбор в обороне.

Летом истекает контракт у Ярослава Ракицкого, а Деян Ловрен сейчас травмирован.

На следующей неделе «Зенит» сыграет с «Бетисом» в Лиге Европы.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

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