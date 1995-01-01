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    Месси поучаствовал в 10 голах «ПСЖ» за 10 последних матчей

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отдал голевую передачу в матче 24-го тура Лиги 1 против «Ренна» (1:0).

    В последних десяти играх за парижан 34-летний форвард совершил десять результативных действий.

    Начиная с 28 ноября, аргентинец забил три мяча и сделал семь ассистов в составе «ПСЖ».

    • Месси перебрался во Францию в августе прошлого года.
    • Всего в этом сезоне он забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.

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    Лига 1. Мбаппе с передачи Месси принес «ПСЖ» на 93-й минуте победу над «Ренном»

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13864

      житель СПб 21 минуту назад

      Неплохой результат, между прочим.

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      Рейтинг: +356

      Demgel 53 минуты назад

      Все это не так уж важно.Уровень увидим в игре с Мадридом.

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      Рейтинг: +1012

      Cubinec1989 1 час назад

      Статистика золотого мяча)

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