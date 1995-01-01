Месси поучаствовал в 10 голах «ПСЖ» за 10 последних матчей

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отдал голевую передачу в матче 24-го тура Лиги 1 против «Ренна» (1:0).

В последних десяти играх за парижан 34-летний форвард совершил десять результативных действий.

Начиная с 28 ноября, аргентинец забил три мяча и сделал семь ассистов в составе «ПСЖ».

Месси перебрался во Францию в августе прошлого года.

Всего в этом сезоне он забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 20 матчах.

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