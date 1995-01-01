Товарищеский матч. Тульский «Арсенал» проиграл «Ресовии» из второго дивизиона Польши

В турецком Белеке тульский «Арсенал» провел товарищеский матч с польской «Ресовией».

Российская команда уступила со счетом 0:2, несмотря на то, что соперник играл весь второй тайм вдевятером.

«Арсенал» идет на 12-м месте в таблице РПЛ. «Ресовия» выступает во втором дивизионе Польши.

Товарищеский матч

Ресовия (Польша) — Арсенал (Россия) — 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Микулец, 38; 2:0 – Хилбрихт, 73.

Удаления: Кубович, 11; Микулец, 45 – нет.

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