Жоржиньо: «То, что я не выиграл «Золотой мяч», не имеет значения»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо не переживает из-за того, что не стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

«То, что я не выиграл «Золотой мяч», не имеет значения. Меня обошли отличные футболисты, которые провели прекрасный сезон», – сказал Жоржиньо.

Хавбек занял 3-е место в голосовании после Лионеля Месси и Роберта Левандовски.

В прошлом году Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов с «Челси» и Евро-2020 со сборной Италии.

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