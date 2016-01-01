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    Мбаппе повторил рекорд Месси, забив 119 голов в топ-5 лигах Европы до 24-летия

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил победный мяч в ворота «Ренна» (1:0) в игре 24-го тура Лиги 1.

    Он отличился в 119-й раз в чемпионате Франции.

    По числу голов в топ-5 лигах Европы в 21-м веке до наступления 24-летия Мбаппе повторил рекорд Лионеля Месси.

    • Французу исполнится 24 года в декабре.
    • Месси также играет за «ПСЖ», до этого он всю карьеру провел в «Барселоне».

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    Лига 1. Мбаппе с передачи Месси принес «ПСЖ» на 93-й минуте победу над «Ренном»

    Почеттино: «Надеюсь, Мбаппе проведет всю карьеру в «ПСЖ». Он в топ-5 лучших игроков мира»

    Почеттино: «Мбаппе примет решение о своем будущем в «ПСЖ» после матчей с «Реалом»

    Источник: BeFoot

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