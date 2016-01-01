Мбаппе повторил рекорд Месси, забив 119 голов в топ-5 лигах Европы до 24-летия

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил победный мяч в ворота «Ренна» (1:0) в игре 24-го тура Лиги 1.

Он отличился в 119-й раз в чемпионате Франции.

По числу голов в топ-5 лигах Европы в 21-м веке до наступления 24-летия Мбаппе повторил рекорд Лионеля Месси.

Французу исполнится 24 года в декабре.

Месси также играет за «ПСЖ», до этого он всю карьеру провел в «Барселоне».

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