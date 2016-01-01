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    «Реал» рассматривает Тирни как замену Марсело

    «Реал» ищет замену защитнику Марсело, который, вероятно, летом покинет клуб. Мадридцы нацелились на Кирана Тирни из «Арсенала», пишет Everything Scotland со ссылкой на издание El Espanol.

    24-летний Тирни стоит 32 миллиона евро.

    • Тирни всю карьеру проводит в Британии.
    • Его контракт с «Арсеналом» действует до 2026 года.
    • В сезоне АПЛ у него 16 матчей, гол, 3 ассиста.

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    Источник: твиттер Everything Scotland

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