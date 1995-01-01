Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Пюником», Промес был удален в первом тайме

На сборе в ОАЭ «Спартак» провел товарищеский матч с армянским «Пюником».

Москвичи с 36-й минуты играли вдесятером после удаления Квинси Промеса, однако в концовке игры сумели уйти от поражения благодаря голу Георгия Джикии.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Пюник (Армения) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Фирмино, 66; 1:1 – Джикия, 84.

Удаление: Промес, 36 – нет.

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