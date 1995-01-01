Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Пюником», Промес был удален в первом тайме

Ну что сказать, готовность на 70%. И есть еще немного времени, что бы поправить то что не доделали.
Из неприятного. Бросается в глаза, что в центре не хватает думающего игрока(плеймейкера). И опять начинается проблема с мелким фолом. Сегодня Антохе дали понять, что пора брать себя в руки.
На сборе в ОАЭ «Спартак» провел товарищеский матч с армянским «Пюником».
Москвичи с 36-й минуты играли вдесятером после удаления Квинси Промеса, однако в концовке игры сумели уйти от поражения благодаря голу Георгия Джикии.
Товарищеский матч
Спартак (Россия) – Пюник (Армения) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Фирмино, 66; 1:1 – Джикия, 84.
Удаление: Промес, 36 – нет.
Регистрируйся и получай 20 000 рублей фрибетами
Вратарь Поплевченков перешел из «Спартака» в «Кубань»
Мозес – о продлении контракта со «Спартаком»: «Рад доверить свое будущее этому великому клубу!»
«Пюник» отказался играть со «Спартаком» 11 на 11 после удаления Промеса