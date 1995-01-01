Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Пюником», Промес был удален в первом тайме

    На сборе в ОАЭ «Спартак» провел товарищеский матч с армянским «Пюником».

    Москвичи с 36-й минуты играли вдесятером после удаления Квинси Промеса, однако в концовке игры сумели уйти от поражения благодаря голу Георгия Джикии.

    Товарищеский матч

    Спартак (Россия) – Пюник (Армения) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Фирмино, 66; 1:1 – Джикия, 84.

    Удаление: Промес, 36 – нет.

    Регистрируйся и получай 20 000 рублей фрибетами

    Вратарь Поплевченков перешел из «Спартака» в «Кубань»

    Мозес – о продлении контракта со «Спартаком»: «Рад доверить свое будущее этому великому клубу!»

    «Пюник» отказался играть со «Спартаком» 11 на 11 после удаления Промеса

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:58
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10266

      ivany4 40 минут назад

      Ну что сказать, готовность на 70%. И есть еще немного времени, что бы поправить то что не доделали.
      Из неприятного. Бросается в глаза, что в центре не хватает думающего игрока(плеймейкера). И опять начинается проблема с мелким фолом. Сегодня Антохе дали понять, что пора брать себя в руки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13762

      Cleaner > ivany4 30 минут назад

      "Бросается в глаза, что в центре не хватает думающего игрока(плеймейкера)"...

      А еще бросается в глаза, что нет нападающих!
      А еще бросается в глаза, что нет защитников!
      Команды нет, вот что бросается в глаза...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10266

      ivany4 > Cleaner 4 минуты назад

      Зря я оскорбил животное, назвав тебя тупым ишаком.
      Тебя, дибила, все посылают не по одному разу, а ты все напрашиваешься на "комплименты" и напрашиваешься. Одно из двух, либо ты голубой, и ищешь "ласки", либо без пи люлей как без пряников. Хотя почему одно из двух, скорее ты и то и другое. Так сказать два а одном!
      Пятый раз тебе объясняю, твой уровень в футболе - 5 класс средней школы. Ты не интересен не только как собеседник, но и как человек. Проходи мимо и не пыжся показать что у тебя есть ум!
      Наверное это для тебя опять будет сложно. Скажу проще - ПНХ. Или как говорят дети, твоего развития, - ПОХ НАХ!!! Выбирай где тебе понятливее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +749

      Узб@гоеный 1 час назад

      Спартак показал свои способности в этих товарняках, играя на равных ни пойми с какими лузерами.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14328

      Hektor 84 > Узб@гоеный 1 час назад

      А бзянит бл я с грандами рубился))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      ajax707 1 час назад

      Адекватные фаны, не стройте иллюзий. Это и есть уровень спартака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2870

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Уголовник Промяс решил у свиней зашхерится от правосудия. Но и тут не смог удержаться. Гыгыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13762

      Cleaner 1 час назад

      Промеса за что удалили? На поле с ножичком вышел?..)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14328

      Hektor 84 > Cleaner 1 час назад

      Ага и клинера искал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2870

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Ржу не могу. Свинухи отскочили от армянских продавцов хурмы, а по совместительству футболистов любителей. Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4998

      rash1959 > ПалкоВводецъ 1 час назад

      про палку не забывай, прилипнет...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18710

      derrik2000 1 час назад

      Не первый "зевок" в этом матче защитников Спартака после подачи верхом в штрафную, и, как результат, гол в ворота КБ.
      А то, что Джикия забил со штрафного после отскока опять мяча к нему, так, раз в годи палка стреляет.
      Никаких выводов из этого тренировочного матча не делаю: жду официальных матчей на Кубок и в ЧР.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93951
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68747
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru