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    Селихов, Жиго, Промес и Соболев – в основе «Спартака» на товарищеский матч с «Пюником»

    «Спартак» назвал стартовый состав на товарищеский матч с армянским «Пюником».

    • Это последняя игра для москвичей на зимних сборах в Дубае.
    • Начало – в 16:00 мск.

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Умяров, Мартинс, Зобнин, Мозес, Промес, Соболев.

    Запасные: Максименко, Свинов, Гапонов, Кофрие, Рассказов, Классен, Гуца, Денисов, Пруцев, Игнатов, Маркитесов, Ларссон, Бакаев, Николсон.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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