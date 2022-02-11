Селихов, Жиго, Промес и Соболев – в основе «Спартака» на товарищеский матч с «Пюником»

«Спартак» назвал стартовый состав на товарищеский матч с армянским «Пюником».
- Это последняя игра для москвичей на зимних сборах в Дубае.
- Начало – в 16:00 мск.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Умяров, Мартинс, Зобнин, Мозес, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Свинов, Гапонов, Кофрие, Рассказов, Классен, Гуца, Денисов, Пруцев, Игнатов, Маркитесов, Ларссон, Бакаев, Николсон.
Состав на заключительный матч сборов в Дубае #СпартакПюник – в 16:00 мск pic.twitter.com/YbzBrY8PAv— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 11, 2022
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