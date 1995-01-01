Захарян: «Я не форсирую отъезд в Европу»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян дал понять, что не спешит с переходом в европейский клуб.

— Кем ты видишь себя через год?

— Футболистом московского «Динамо». Отъезд в Европу? Я не форсирую с этим. Будет предложение, подходящее время... Дай бог, все получится с этим.

В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

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