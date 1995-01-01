Захарян: «Я не форсирую отъезд в Европу»

Пока запомнился только прыжком в ноги Кофрие и тем, как повел себя после этого. Вместо того, чтобы извиниться хотя бы формально.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян дал понять, что не спешит с переходом в европейский клуб.
— Кем ты видишь себя через год?
— Футболистом московского «Динамо». Отъезд в Европу? Я не форсирую с этим. Будет предложение, подходящее время... Дай бог, все получится с этим.
- В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.
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