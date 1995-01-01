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    Захарян: «Я не форсирую отъезд в Европу»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян дал понять, что не спешит с переходом в европейский клуб.

    — Кем ты видишь себя через год?

    — Футболистом московского «Динамо». Отъезд в Европу? Я не форсирую с этим. Будет предложение, подходящее время... Дай бог, все получится с этим.

    • В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

    Ордец – о Захаряне: «У Арсена огромный талант и потенциал, но он пока ничего не достиг»

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    Воспитанник «Динамо» Лацевич: «Захарян поражал каждым действием. В Европу не отпустят: рано»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6782

      Томик 3 минуты назад

      Пока запомнился только прыжком в ноги Кофрие и тем, как повел себя после этого. Вместо того, чтобы извиниться хотя бы формально.

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