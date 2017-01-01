Френки де Йонг хочет остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не намерен менять команду.

24-летний футболист сомневался в своем будущем после увольнения из клуба Рональда Кумана.

Голландцу потребовалось время, чтобы адаптироваться к требованиям нового тренера Хави, и теперь он хочет остаться.

В этом сезоне де Йонг забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 27 матчах.

Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока – 70 миллионов евро.

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