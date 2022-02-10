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    Трент провел 150-й матч в АПЛ. Защитнику «Ливерпуля» 23 года

    Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд принял участие в матче 24-го тура АПЛ против «Лестера» (2:0).

    Эта игра стала для футболиста 150-й в Премьер-лиге.

    • 23-летний Трент – воспитанник «Ливерпуля».
    • За основу он дебютировал в октябре 2016 года.
    • В 150 матчах АПЛ игрок забил 10 голов и сделал 43 ассиста.

    «Ливерпуль» выиграл 5 матчей подряд. В 2022-м клуб еще не проигрывал

    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Лестер», «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон»

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    Источник: твиттер «Ливерпуля»

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