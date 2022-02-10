Трент провел 150-й матч в АПЛ. Защитнику «Ливерпуля» 23 года

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд принял участие в матче 24-го тура АПЛ против «Лестера» (2:0).
Эта игра стала для футболиста 150-й в Премьер-лиге.
- 23-летний Трент – воспитанник «Ливерпуля».
- За основу он дебютировал в октябре 2016 года.
- В 150 матчах АПЛ игрок забил 10 голов и сделал 43 ассиста.
A 150th @PremierLeague appearance for @TrentAA pic.twitter.com/e42pM6BIJp— Liverpool FC (@LFC) February 10, 2022
«Ливерпуль» выиграл 5 матчей подряд. В 2022-м клуб еще не проигрывал
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