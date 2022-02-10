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    Почеттино: «Надеюсь, Мбаппе проведет всю карьеру в «ПСЖ». Он в топ-5 лучших игроков мира»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о нападающем Килиане Мбаппе.

    «Надеюсь, он проведет всю карьеру в «ПСЖ». Это будет хорошим знаком для клуба. По моему мнению, Мбаппе входит в топ-5 лучших игроков мира. Без сомнений», – сказал Почеттино.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 19 голов и сделал 16 ассистов в 29 матчах.
    • Его контракт с парижанами истекает в июне.
    • Рыночная стоимость 23-летнего француза – 160 миллионов евро.

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    Источник: Cadena SER

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