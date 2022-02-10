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    Почетиино – о Месси: «Такие игроки рождаются раз в 100 лет. Он гений, особенный»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о нападающем Лионеле Месси.

    «Месси знают все. Конкуренция – то, что он любит больше всего. Он хочет выиграть все, хочет побеждать на тренировках. Это его в ДНК.

    Лео – гений. Он особенный. Такие игроки рождаются раз в 100 лет. Не сомневаюсь, что он еще покажет лучшую версию себя», – сказал Почеттино.

    • В этом сезоне Месси забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 19 матчах.
    • Аргентинец выиграл «Золотой мяч»-2021.

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    Месси 7 раз попал в каркас ворот в этом сезоне – в топ-5 лигах Европы никто не делал этого чаще

    Почеттино: «Месси – лучший игрок мира»

    У Месси первый гол в 2022 году. Он забивает 18 лет подряд

    Источник: Cadena SER

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