«Ливерпуль» выиграл 5 матчей подряд. В 2022-м клуб еще не проигрывал

«Ливерпуль» победил «Лестер» (2:0) в 24-м туре АПЛ.
Команда Юргена Клоппа одержала пять побед подряд с общим счетом 13:2. «Ливерпуль» еще не проигрывал в 2022-м году, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью.
Домашняя беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ составляет 15 матчей (11 побед, 4 ничьих).
- «Ливерпуль» идет на 2-м месте в АПЛ.
- Отставание от «Ман Сити» – 9 очков.
- У «Ливерпуля» есть матч в запасе.
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