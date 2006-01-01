«Ливерпуль» выиграл 5 матчей подряд. В 2022-м клуб еще не проигрывал

«Ливерпуль» победил «Лестер» (2:0) в 24-м туре АПЛ.

Команда Юргена Клоппа одержала пять побед подряд с общим счетом 13:2. «Ливерпуль» еще не проигрывал в 2022-м году, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью.

Домашняя беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ составляет 15 матчей (11 побед, 4 ничьих).

«Ливерпуль» идет на 2-м месте в АПЛ.

Отставание от «Ман Сити» – 9 очков.

У «Ливерпуля» есть матч в запасе.

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