Мартинелли получил 2 желтые карточки в одной атаке. У «Арсенала» 4 удаления в 6 матчах

Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли получил две желтые карточки за одну минуту в матче 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».

На 69-й минуте 20-летний игрок помешал ввести аут Даниэлу Поденсе и сразу после этого сфолил на Шикинью. Арбитр показал бразильцу отложенную жeлтую за фол на Поденсе и жeлтую за нарушение на Шикинью.

Игроки «Арсенала» заработали четыре удаления в шести последних матчах.

«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» – 1:0.

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