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    Мартинелли получил 2 желтые карточки в одной атаке. У «Арсенала» 4 удаления в 6 матчах

    Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли получил две желтые карточки за одну минуту в матче 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».

    На 69-й минуте 20-летний игрок помешал ввести аут Даниэлу Поденсе и сразу после этого сфолил на Шикинью. Арбитр показал бразильцу отложенную жeлтую за фол на Поденсе и жeлтую за нарушение на Шикинью.

    Игроки «Арсенала» заработали четыре удаления в шести последних матчах.

    • «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» – 1:0.
    • Лондонцы идут 5-ми в АПЛ.

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    Источник: Бомбардир.ру

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