Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сигурдссон: «В Европе реально думают, что русские все время бухают водку, но если честно, там пьют больше и крепче, чем в России»

Сигурдссон: «В Европе реально думают, что русские все время бухают водку, но если честно, там пьют больше и крепче, чем в России»

11 февраля 2022, 00:09
8

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон высказался о стереотипах, связанных с Россией.

Многие игроки рассказывали об устоявшихся за рубежом стереотипах про русских — все эти гуляющие по улицам медведи и распивающие неподалеку водку люди.

— Я тоже слышал об этом до переезда, но, к сожалению, ничего такого не увидел, ха-ха.

Вообще в Европе реально думают, что русские все время бухают водку и занимаются чем-то экзотическим. Но если честно, в Европе пьют больше и крепче, чем в России.

— Как тебе самому русская водка?

— Даже не пробовал, я больше люблю пиво. А из русской еды обожаю борщ. В первый раз мне было страшно это есть — что-то красное с кучей всего внутри, ха-ха.

В Исландии не так много классных супов, как в России. Но супруга часто мне готовит вкусные супы, чтобы не так сильно скучал.

  • Сигурдссон в России выступал за «Рубин», «Краснодар» и «Ростов».
  • Также он играл в Исландии, Швеции, Дании, Англии и на Украине.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сигурдссон Рагнар
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
CSKA471
1644528404
Со мной не пил…
Ответить
Plyash
1644529989
Пьют больше,это правда,но что? Пиво,эль,коктейли и вино белое.А насчёт покрепче,не надо врать.Пить водку,коньяк,виски в сравнении с нами иноземцы не могут,сдохнут сразу.
Ответить
yorgenbarenz
1644565180
Да,русских много уехало в Европу .Теперь там пьют больше.
Ответить
Vitaga
1644575453
больше русских пьют - фины и поляки. это точно
Ответить
FanatSerj
1644577625
Мне тут два уточняющих вопроса: "но, к сожалению" - реально это сожаления вызывает? ))) "занимаются чем-то экзотическим" - огласите пожалуйста весь список занятий)))
Ответить
Главные новости
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
9
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
4
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
6
Все новости
Все новости
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
4
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
6
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
19
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
2
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
29
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
36
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
26
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+