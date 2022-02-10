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    Сигурдссон: «В Европе реально думают, что русские все время бухают водку, но если честно, там пьют больше и крепче, чем в России»

    Исландский защитник Рагнар Сигурдссон высказался о стереотипах, связанных с Россией.

    Многие игроки рассказывали об устоявшихся за рубежом стереотипах про русских — все эти гуляющие по улицам медведи и распивающие неподалеку водку люди.

    — Я тоже слышал об этом до переезда, но, к сожалению, ничего такого не увидел, ха-ха.

    Вообще в Европе реально думают, что русские все время бухают водку и занимаются чем-то экзотическим. Но если честно, в Европе пьют больше и крепче, чем в России.

    — Как тебе самому русская водка?

    — Даже не пробовал, я больше люблю пиво. А из русской еды обожаю борщ. В первый раз мне было страшно это есть — что-то красное с кучей всего внутри, ха-ха.

    В Исландии не так много классных супов, как в России. Но супруга часто мне готовит вкусные супы, чтобы не так сильно скучал.

    • Сигурдссон в России выступал за «Рубин», «Краснодар» и «Ростов».
    • Также он играл в Исландии, Швеции, Дании, Англии и на Украине.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10856

      playsh 1 час назад

      Пьют больше,это правда,но что? Пиво,эль,коктейли и вино белое.А насчёт покрепче,не надо врать.Пить водку,коньяк,виски в сравнении с нами иноземцы не могут,сдохнут сразу.

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      Рейтинг: +2100

      CSKA471 1 час назад

      Со мной не пил…

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