Сигурдссон: «В Европе реально думают, что русские все время бухают водку, но если честно, там пьют больше и крепче, чем в России»

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон высказался о стереотипах, связанных с Россией.

— Многие игроки рассказывали об устоявшихся за рубежом стереотипах про русских — все эти гуляющие по улицам медведи и распивающие неподалеку водку люди.

— Я тоже слышал об этом до переезда, но, к сожалению, ничего такого не увидел, ха-ха.

Вообще в Европе реально думают, что русские все время бухают водку и занимаются чем-то экзотическим. Но если честно, в Европе пьют больше и крепче, чем в России.

— Как тебе самому русская водка?

— Даже не пробовал, я больше люблю пиво. А из русской еды обожаю борщ. В первый раз мне было страшно это есть — что-то красное с кучей всего внутри, ха-ха.

В Исландии не так много классных супов, как в России. Но супруга часто мне готовит вкусные супы, чтобы не так сильно скучал.