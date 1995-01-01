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    «Нижний Новгород» арендовал у «Зенита» опорника Кравцова

    Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».

    Клубы договорились об аренде 19-летнего футболиста.

    За новую команду опорный хавбек будет выступать под 14-м номером.

    • Кравцов – воспитанник «Зенита».
    • За главную команду он провел 16 матчей.
    • Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 2024 года.

    Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты

    Кравцов перейдет из «Зенита» в «Нижний Новгород» (Metaratings)

    Товарищеские матчи. «Краснодар» одержал волевую победу над «Хэкеном», «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород»

    Источник: инстаграм «Нижнего Новгорода»

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    Сегодня, 22:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13803

      житель СПб 1 минуту назад

      Конечно, там он получит практику... Но - у нас что, опорники совсем не нужны?

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