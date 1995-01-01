«Нижний Новгород» арендовал у «Зенита» опорника Кравцова

Конечно, там он получит практику... Но - у нас что, опорники совсем не нужны?
Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».
Клубы договорились об аренде 19-летнего футболиста.
За новую команду опорный хавбек будет выступать под 14-м номером.
- Кравцов – воспитанник «Зенита».
- За главную команду он провел 16 матчей.
- Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 2024 года.
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Кравцов перейдет из «Зенита» в «Нижний Новгород» (Metaratings)
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