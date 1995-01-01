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    Ерохин близок к продлению контракта с «Зенитом»

    Полузащитник Александр Ерохин, вероятно, останется в «Зените» еще на один сезон.

    Стороны близки к продлению контракта до лета 2023 года.

    В петербургском клубе довольны игрой хавбека и его статистическими показателями.

    • 32-летний Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года.
    • В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 25 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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