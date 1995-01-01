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    Кухта забил за «Локомотив» в четвертом матче подряд

    «Локомотив» играет с «Гетеборгом» в товарищеском матче на сборе в Испании (1:2, перерыв)

    Счет в матче на 8-й минуте открыл новичок «Локо» Ян Кухта. Чешский форвард отличился в четвертой игре подряд. До этого он забил «Яблонцу», «Мальме» и «Спарте».

    • Кухта – воспитанник «Спарты».
    • 25-летний нападающий куплен у «Славии» за 5 миллионов евро.
    • Он выигрывал чемпионат и кубок Чехии.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3639

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Я еще когда купили подумал - а вдруг выстрелит. Прогнозы более чем оправдываются. Буду рад если тенденция продолжится в официальных матчах. По 4-5 будет понятно. Но думаю все пучком ))

      1
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      Рейтинг: +68745

      insider_retro 2 часа назад

      Кухта! Ухты!
      Осталось блеснуть на газонах РПЛ...

      5
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      Рейтинг: +13787

      житель СПб 2 часа назад

      Ничего себе! отличное приобретение!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1723

      VGreen > житель СПб 2 часа назад

      Так можно будет сказать если он в 4 матчах подряд в РПЛ забьет:)

      4
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      Рейтинг: +4443

      FENIX-SL > VGreen 2 часа назад

      много ума не надо на это))
      правда когда тебя закидывают миллионами, не к чему стараться))

      0
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      Рейтинг: +3639

      Красногорск_Фан > VGreen 2 часа назад

      Краснодар, Енисей, Химки, ЦСКА. Посмотрим ))

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