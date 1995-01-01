Кухта забил за «Локомотив» в четвертом матче подряд

«Локомотив» играет с «Гетеборгом» в товарищеском матче на сборе в Испании (1:2, перерыв)

Счет в матче на 8-й минуте открыл новичок «Локо» Ян Кухта. Чешский форвард отличился в четвертой игре подряд. До этого он забил «Яблонцу», «Мальме» и «Спарте».

Кухта – воспитанник «Спарты».

25-летний нападающий куплен у «Славии» за 5 миллионов евро.

Он выигрывал чемпионат и кубок Чехии.

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