Кухта забил за «Локомотив» в четвертом матче подряд

Я еще когда купили подумал - а вдруг выстрелит. Прогнозы более чем оправдываются. Буду рад если тенденция продолжится в официальных матчах. По 4-5 будет понятно. Но думаю все пучком ))
«Локомотив» играет с «Гетеборгом» в товарищеском матче на сборе в Испании (1:2, перерыв)
Счет в матче на 8-й минуте открыл новичок «Локо» Ян Кухта. Чешский форвард отличился в четвертой игре подряд. До этого он забил «Яблонцу», «Мальме» и «Спарте».
- Кухта – воспитанник «Спарты».
- 25-летний нападающий куплен у «Славии» за 5 миллионов евро.
- Он выигрывал чемпионат и кубок Чехии.
Товарищеский матч. «Локомотив» победил «Гетеборг», уступая после первого тайма
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