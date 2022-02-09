«ПСЖ» тратит на зарплаты 629 миллионов в год. Это наивысший показатель в Европе

Автор, добавь, что зарплатная ведомость парижан очень сильно завышена))
Стал известен размер зарплатного фонда «ПСЖ».
В год парижане тратят 629 миллионов евро на оклады футболистов, тренеров и персонала. Среди европейских клубов это больше всех.
629 миллионов – это 37 процентов от суммы выплат всех клубов Лиги 1.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
- В 1/8 финала ЛЧ команда сыграет с «Реалом».
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