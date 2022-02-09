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    «ПСЖ» тратит на зарплаты 629 миллионов в год. Это наивысший показатель в Европе

    Стал известен размер зарплатного фонда «ПСЖ».

    В год парижане тратят 629 миллионов евро на оклады футболистов, тренеров и персонала. Среди европейских клубов это больше всех.

    629 миллионов – это 37 процентов от суммы выплат всех клубов Лиги 1.

    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.
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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +195

      pele1981 18 минут назад

      Автор, добавь, что зарплатная ведомость парижан очень сильно завышена))

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      Рейтинг: +615

      хряк СМ 2 часа назад

      Хде этот хер-плей?

      1
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      Рейтинг: +12035

      Fusballer 2 часа назад

      Да здравствует фейр-плей! А спонсорство какими-либо компаниями - по сути спонсорство обычными людьми, которые покупают продукцию этих компаний или пользуются их услугами. За счёт завышенных цен спонсируют этих бездельников с мячиками.

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