Роналду в сезоне АПЛ не вышел в старте в четырех матчах. Все закончились вничью

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в этом сезоне АПЛ четыре раза не начинал матч в стартовом составе. Во всех зафиксирована ничья.
Накануне португалец вышел на замену в игре с «Бернли» (1:1).
- Роналду не забил в 5 матчах подряд.
- 5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.
- В этом сезоне АПЛ у Роналду 19 матчей, 8 голов, 3 ассиста.
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