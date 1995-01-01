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    Роналду в сезоне АПЛ не вышел в старте в четырех матчах. Все закончились вничью

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в этом сезоне АПЛ четыре раза не начинал матч в стартовом составе. Во всех зафиксирована ничья.

    Накануне португалец вышел на замену в игре с «Бернли» (1:1).

    • Роналду не забил в 5 матчах подряд.
    • 5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.
    • В этом сезоне АПЛ у Роналду 19 матчей, 8 голов, 3 ассиста.

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    Источник: Бомбардир.ру

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