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    У Роналду в инстаграме в два раза больше подписчиков, чем у всех клубов АПЛ в сумме

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду преодолел отметку в 400 миллионов подписчиков в инстаграме. Он стал первым таким человеком.

    При этом у всех клубов АПЛ суммарно 200 с небольшим миллионов подписчиков.

    • У Лионеля Месси из «ПСЖ» 306 миллионов подписчиков.
    • Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • Он чемпион Европы 2016 года.

    Роналду – худший игрок «Манчестер Юнайтед» в матче с «Бернли» (WhoScored)

    Роналду в сезоне АПЛ не вышел в старте в четырех матчах. Все закончились вничью

    Роналду не забил в пяти матчах подряд. Это его худшая серия в карьере

    Источник: твиттер ESPN FC

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