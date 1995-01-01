У Роналду в инстаграме в два раза больше подписчиков, чем у всех клубов АПЛ в сумме

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду преодолел отметку в 400 миллионов подписчиков в инстаграме. Он стал первым таким человеком.
При этом у всех клубов АПЛ суммарно 200 с небольшим миллионов подписчиков.
- У Лионеля Месси из «ПСЖ» 306 миллионов подписчиков.
- Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Он чемпион Европы 2016 года.
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