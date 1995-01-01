Роналду не забил в пяти матчах подряд. Это его худшая серия в карьере

Безголевая серия нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду достигла пяти матчей. Это повторение его личного антирекорда.

Последний раз Роналду не забивал в пяти матчах подряд в 2010 году, когда играл в «Реале».

Накануне португалец вышел на замену в игре с «Бернли».

5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.

В этом сезоне АПЛ у Роналду 19 матчей, 8 голов, 3 ассиста.

Роналду – худший игрок «Манчестер Юнайтед» в матче с «Бернли» (WhoScored)

Роналду в сезоне АПЛ не вышел в старте в четырех матчах. Все закончились вничью

У Роналду в инстаграме в два раза больше подписчиков, чем у всех клубов АПЛ в сумме