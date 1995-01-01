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    Роналду не забил в пяти матчах подряд. Это его худшая серия в карьере

    Безголевая серия нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду достигла пяти матчей. Это повторение его личного антирекорда.

    Последний раз Роналду не забивал в пяти матчах подряд в 2010 году, когда играл в «Реале».

    • Накануне португалец вышел на замену в игре с «Бернли».
    • 5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.
    • В этом сезоне АПЛ у Роналду 19 матчей, 8 голов, 3 ассиста.

    Роналду – худший игрок «Манчестер Юнайтед» в матче с «Бернли» (WhoScored)

    Роналду в сезоне АПЛ не вышел в старте в четырех матчах. Все закончились вничью

    У Роналду в инстаграме в два раза больше подписчиков, чем у всех клубов АПЛ в сумме

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 07:26
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1026

      стоп кран 1 час назад

      Зачем считать пятый матч ? Он не играл весь матч.Вышел на замену в середине второго тайма.Он что, обязан забивать за 20 минут ?
      А вообще такой факт подтверждает его значимость. Потому что есть куча напов, которые не забивают пять и более игр.Но о них никто не говорит.А вот о нем....

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      Рейтинг: +6588

      vladik12 > стоп кран 57 минут назад

      Статистика есть статистика, что есть - то есть. Все посчитано верно.

      0
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      Рейтинг: +1026

      стоп кран > vladik12 45 минут назад

      Ежели статистику здесь выдавать, тады всю, ничего не замалчивая. Например кто на данный момент в МЮ забил больше всего голов ?

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      Рейтинг: +6588

      vladik12 > стоп кран 21 минуту назад

      Это никак не отменяет его 5-матчевую безголевую серию, о чем здесь и написали. Кто в чем неправ?

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      Рейтинг: +1026

      стоп кран > vladik12 16 минут назад

      Все во всем правы.А я так больше всех.)))

      0
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      Рейтинг: +13699

      Cleaner 1 час назад

      Рангник испортил Роналду!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +12012

      Fusballer 2 часа назад

      Рон понял, что нужно для того, чтобы получить золотой мяч.

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