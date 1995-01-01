Роналду не забил в пяти матчах подряд. Это его худшая серия в карьере

Зачем считать пятый матч ? Он не играл весь матч.Вышел на замену в середине второго тайма.Он что, обязан забивать за 20 минут ?
А вообще такой факт подтверждает его значимость. Потому что есть куча напов, которые не забивают пять и более игр.Но о них никто не говорит.А вот о нем....
Безголевая серия нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду достигла пяти матчей. Это повторение его личного антирекорда.
Последний раз Роналду не забивал в пяти матчах подряд в 2010 году, когда играл в «Реале».
- Накануне португалец вышел на замену в игре с «Бернли».
- 5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.
- В этом сезоне АПЛ у Роналду 19 матчей, 8 голов, 3 ассиста.
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