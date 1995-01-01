Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    «Краснодар» – лидер сезона РПЛ по попаданиям в каркас ворот

    «Краснодар» в этом сезоне чемпионата России попал в штангу или перекладину 13 раз. Это максимум в РПЛ.

    Вторым по показателю идет «Локомотив» (11). Третьи – «Химки» (10).

    • Краснодарцы на очко отстают от зоны еврокубков.
    • В январе команду принял Дани Фарке.
    • «Краснодар» возобновит сезон РПЛ матчем против «Локомотива».

    Вилена забил за «Эспаньол» на третьей минуте в первом матче в стартовом составе

    Бузникин – об интересе «Краснодара» к Диего Косте: «Посчитайте наших легионеров, и вам все станет ясно»

    «Зенит» и «Краснодар» сделали предложения Диего Косте

    Источник: твиттер OptaIvan

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:46
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57978

      portero 16 секунд назад

      Пусть теперь всё в створ залетает, пора фортуне вернуть долги Быкам...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6230

      R_a_i_n 13 минут назад

      Палкаводец лидер по высерам)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93824
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68727
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru