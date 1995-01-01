«Краснодар» – лидер сезона РПЛ по попаданиям в каркас ворот

«Краснодар» в этом сезоне чемпионата России попал в штангу или перекладину 13 раз. Это максимум в РПЛ.

Вторым по показателю идет «Локомотив» (11). Третьи – «Химки» (10).

Краснодарцы на очко отстают от зоны еврокубков.

В январе команду принял Дани Фарке .

. «Краснодар» возобновит сезон РПЛ матчем против «Локомотива».

Вилена забил за «Эспаньол» на третьей минуте в первом матче в стартовом составе

Бузникин – об интересе «Краснодара» к Диего Косте: «Посчитайте наших легионеров, и вам все станет ясно»

«Зенит» и «Краснодар» сделали предложения Диего Косте