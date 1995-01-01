«Краснодар» – лидер сезона РПЛ по попаданиям в каркас ворот

Пусть теперь всё в створ залетает, пора фортуне вернуть долги Быкам...
«Краснодар» в этом сезоне чемпионата России попал в штангу или перекладину 13 раз. Это максимум в РПЛ.
Вторым по показателю идет «Локомотив» (11). Третьи – «Химки» (10).
- Краснодарцы на очко отстают от зоны еврокубков.
- В январе команду принял Дани Фарке.
- «Краснодар» возобновит сезон РПЛ матчем против «Локомотива».
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