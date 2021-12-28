Неймар рискует пропустить первый матч против «Реала»

Нападающий «ПСЖ» Неймар еще не восстановился из-за травмы. По этой причине его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» крайне маловероятно.

Первая игра состоится 15 февраля, ответная – 9 марта.

В этом сезоне Лиги 1 Неймар провел 10 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Неймар играл против «Реала», будучи в «Барселоне».

Бразилец в Париже с 2017 года, но евротрофеев с «ПСЖ» не брал.

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