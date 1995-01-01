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    Кравцов перейдет из «Зенита» в «Нижний Новгород» (Metaratings)

    Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов будет арендован «Нижним Новгородом». Стороны договорились о трансфере.

    Арена будет рассчитана до конца сезона, но она может быть продлена еще на сезон.

    • В этом сезоне 19-летний Кравцов провeл за «Зенит» 9 матчей в РПЛ и 2 игры в Лиге чемпионов.
    • Кравцов стоит 400 тысяч евро.
    • «Нижний Новгород» тренирует экс-игрок «Зенита» Александр Кержаков.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1023

      Борисыч1 1 час назад

      Что, малец? Не выучил португальский? Тогда тебе нечего делать в Зените!

      1
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      Рейтинг: +2539

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Пусть набирается опыта. Потенциал у пацана есть. Гыгыгы

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