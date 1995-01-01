Кравцов перейдет из «Зенита» в «Нижний Новгород» (Metaratings)

Что, малец? Не выучил португальский? Тогда тебе нечего делать в Зените!
Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов будет арендован «Нижним Новгородом». Стороны договорились о трансфере.
Арена будет рассчитана до конца сезона, но она может быть продлена еще на сезон.
- В этом сезоне 19-летний Кравцов провeл за «Зенит» 9 матчей в РПЛ и 2 игры в Лиге чемпионов.
- Кравцов стоит 400 тысяч евро.
- «Нижний Новгород» тренирует экс-игрок «Зенита» Александр Кержаков.
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